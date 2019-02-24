В Сирии более 20 человек погибли при наезде автобуса на мину

В результате наезда автобуса на придорожную мину в деревне в сирийской провинции Хама погибли не менее 24 человек, сообщает государственное ТВ Сирии.

Инцидент произошел в районе Вади эль-Азиб, в машине ехали рабочие, передает ТАСС.