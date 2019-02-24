Актер Панин прокомментировал заявление Серебрякова

Актер Алексей Панин заявил, что высказанные Алексеем Серебряковым слова о «развязывании Россией войн» понимает «каждый здравомыслящий человек».

«Все правильно сказал Алексей Серебряков», – заявил Панин, добавив, что мысли Серебрякова полностью совпадают с его собственным мнением, передает РИА «Новости».

В то же время певец Юрий Лоза предложил забыть о Серебрякове, не предлагать ему роли в российских фильмах.

«Единственное, как только вы перестанете его упоминать, он поймет, что больше стране не нужен. Самое страшное для этих людей – забвение», – считает Лоза.

Ранее слова Серебрякова также прокомментировал актер Дмитрий Дюжев.

Напомним, эмигрировавший в Канаду Серебряков в ходе выступления в Лондоне раскритиковал граждан России за «псевдопатриотизм». В феврале прошлого года в интервью блогеру Юрию Дудю он также назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство.