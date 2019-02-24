Дюжев прокомментировал слова Серебрякова про «псевдопатриотизм» россиян

Российский актер Дмитрий Дюжев прокомментировал заявления своего коллеги Алексея Серебрякова, эмигрировавшего в Канаду, про «псевдопатриотизм» россиян.

Дюжев подчеркнул, что Серебряков не политик, а потому «что хочет может говорить».

«Потому что он актер, он играет самые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении – это его актерская сущность», – заявил Дюжев «Пятому каналу».

По мнению Дмитрия, изначально неверно было воспринимать слова Серебрякова как политическое заявление, поскольку эти вопросы находятся вне компетенции актера.

«Зачем же мы слушаем профессионалов актерского цеха? Разве это может быть правильно? Приходите в театр и слушайте роли – и будет все уравновешено в этой жизни. Когда вам говорят о политике – слушайте политиков, зачем же такое разночтение?» – сказал Дюжев.

«Нет-нет, об этом должны говорить профессионалы, политики. Мы из другого цеха люди и можем только вселять надежду на то, что Россия лучше всех стран, что русские люди самые лучшие, самые любимые, самые родные», – подчеркнул Дюжев.

Ранее эмигрировавший в Канаду актер Алексей Серебряков в ходе выступления в Лондоне раскритиковал граждан России за «псевдопатриотизм».

Напомним также, в феврале Серебряков в интервью блогеру Юрию Дудю назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство, заявив, что столкнулся с ними, когда давал взятку полицейскому за нарушение ПДД. Заявление вызвало бурю возмущения в российском обществе.