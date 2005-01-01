Серебряков обрушился на россиян за «ложный патриотизм»

Эмигрировавший в Канаду актер Алексей Серебряков в ходе выступления в Лондоне раскритиковал граждан России за «псевдопатриотизм».

«Я, к сожалению, не могу повлиять на эту ситуацию. Я только лишь могу сказать о том, что – думайте, сейчас есть интернет, есть информация и возможность иметь разные точки зрения», – приводит его слова «РЕН ТВ».

Он, в частности, раскритиковал Россию за события в Чечне, в Грузии, на Украине и в Сирии.

В феврале Серебряков в интервью блогеру Юрию Дудю назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство, заявив, что столкнулся с ними, когда давал взятку полицейскому за нарушение ПДД. Заявление вызвало бурю возмущения в российском обществе.

Политолог Павел Святенков объяснил, почему упомянутые Серебряковым «наглость и хамство» нужны России.

Позднее в интервью «Радио Свобода» Серебряков заявил, что последние 20 лет в России сопровождались «бесконечным ухудшением человеческого материала». По его мнению, государство целенаправленно пыталось «превратить людей в рабов, потому что они так хотят».