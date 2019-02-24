Из рухнувшего дома в Магнитогорске эвакуировали жильцов

В ночь на воскресенье в Магнитогорске в торговом центре «Зори Урала» в пристрое к дому №164 по улице Карла Маркса, который частично обрушился после взрыва газа в декабре, произошел пожар, эвакуировано 60 жильцов дома.

«Сегодня ночью поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Зори Урала», который расположен по улице Карла Маркса в пристрое к жилому дому №164 (в торговом зале горели товары хозяйственного назначения)», – сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

В сообщении подчеркивается, что это тот самый дом, где в конце декабря обрушился один из подъездов.

Пожарные прибыли к месту происшествия через четыре минуты после вызова. Возгорание было успешно локализовано и ликвидировано.

«Внутри многоэтажки наблюдалось задымление. В сопровождении сотрудников МЧС из 11 и 12 подъездов был эвакуирован 61 человек, в том числе 11 детей. От администрации Магнитогорского городского округа для обогрева людей было выделено два автобуса. После проветривания все жильцы благополучно вернулись в свои квартиры. Погибших и пострадавших нет», – сообщили в МЧС.

Напомним, обрушение дома в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года из-за взрыва бытового газа. Погибли 39 человек.