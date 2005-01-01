Гуайдо объявил о бегстве венесуэльских чиновников в Турцию

Несколько высокопоставленных чиновников Венесуэлы бежали в Турцию, заявил глава национальной ассамблеи страны, возглавивший оппозицию, Хуан Гуаидо.

«Мы идем с тоннами помощи, в то время как узурпаторский режим сегодня имеет только убийства на Боливаре, солдат, которые их не признают, и высокопоставленных чиновников, которые его осуждают или уже уехали в Турцию», – цитирует РИА «Новости» сообщение Гуайдо в Twitter.

Гуайдо прибыл на границу с Колумбией перед началом отправки гуманитарной помощи, передает RT со ссылкой на VPI TV.

Туда же приехал и президент Колумбии Иван Дуке. Выступая на пресс-конференции, он сообщил о передаче гуманитарной помощи Гуайдо, передает РИА «Новости».

«Мы требуем, чтобы был разрешен ее мирный доступ на венесуэльскую территорию», – заявил он.

Он считает, что попытки помешать доставке помощи являются покушением на права человека, и, возможно, преступлением против человечности.



«Николас Мадуро будет отвечать за любой акт насилия. Просим вооруженные силы перейти на правильную сторону истории и принять своих братьев, которые везут помощь», – сказал он.

Планируется, что поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу будут осуществлять три пункта сбора: колумбийская Кукута, бразильский штат Рорайма и на остров Кюрасао.

Ранее стало известно, что по указанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро командование Вооруженных сил развернуло войска на границе с Колумбией.

МИД России предупреждал о готовящейся провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.