Арестована женщина, оставившая в лесу сына с мешком на голове

Мать шестилетнего ребенка, которого нашли на МКАД с мешком на голове, Надежда Куликова арестована Преображенским судом Москвы на два месяца.

Матери ребенка предъявили обвинение в покушении на убийство мальчика. Следствие посчитало, что если оставить Куликову на свободе, она может попытаться скрыться или воздействовать на сына ради изменения его показаний, передает РИА «Новости».

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемой Куликовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 апреля», – вынесла решение судья Анна Чайковская.

Обвиняемая сообщила, что не знает, что сейчас с ее сыном. Она рассказала, что не видела мальчика после 18 февраля, когда положила ребенка в больницу. По ее словам, сыну необходимы нейролептики. Также женщина была удивлена тем, что за 72 часа следователи не смогли разобраться с делом, но потом согласилась с арестом.

Адвокат Куликовой во время заседания сказала, что женщина находится в шоковом состоянии и «не отдает отчет в том, что говорит».

«Я против того, что бы мою клиентку арестовывали. Это мать, и она не могла сделать своему ребенку плохо», – уверена адвокат.

Напомним, мать шестилетнего ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже 18 февраля. Ребенок провел в парке Москвы целую ночь, позже его обнаружили на МКАД с мешком на голове. Куликову задержали по подозрению в покушении, при этом у нее изъяли скотч и нож. Мать ребенка рассказала свою версию событий.

Ранее СМИ сообщали, что Куликова рассказывала о склонности сына к садизму: сообщалось, что он отрезал ножом птицам головы и пытался утопить собаку.