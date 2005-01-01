У матери найденного в московском парке мальчика изъяли скотч и нож

Следователи заподозрили, что мать мальчика, который провел ночь в национальном парке «Лосиный остров», могла намеренно оставить там ребенка, у женщины изъяли скотч и нож, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мать ребенка задержана по подозрению в совершении этого преступления. По делу изъяты волосы, три рулона скотча и нож», – рассказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, сообщение от матери поступило в 5.35 мск 18 февраля. Она сообщила, что на территории парка пропал ее сын. «Мальчика нашли на 102-м километре МКАД в 9.21 мск 18 февраля. С переохлаждением его доставили в больницу», – пояснил источник.

Напомним, потерявшийся мальчик провел ночь в парке. Идущего с мешком на голове ребенка заметил проезжавший мимо водитель. По данному факту было открыто уголовное дело.

Член комиссии ОП Наталья Починок заявила газете ВЗГЛЯД, что мотивы матери комментировать пока сложно, как и обвинять ее в преднамеренной попытке убийства.