Путин обсудил с Совбезом поручения по итогам послания Федеральному собранию

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку поручений по итогам послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания состоялся обстоятельный обмен мнениями в контексте подготовки перечня поручений по итогам послания президента Федеральному собранию», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, «затрагивались также текущие вопросы социально-экономического развития страны».

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр иностранных дел Сергей Лавров.