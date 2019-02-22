Опрос показал несоответствие ожиданий и реальности по подаркам на 23 февраля

Ожидания российских мужчин и реальность в вопросе подарков ко Дню защитника Отечества, как правило, не совпадают, показывает опрос ВЦИОМ.

Самый желанный подарок для мужчин (22%) – туристическая путевка, а женщины намерены подарить парфюмерию (35%) или сувенир (29%). Также в топе женских подарков – одежда и обувь (16%), спиртные напитки (13%) и деньги (12%). Гаджеты дарят 7% дам, бытовую технику – 6%, а 11% не намерены дарить вообще ничего, приводит РИА «Новости» данные опроса ВЦИОМ.

Кстати, вожделенную путевку собираются преподнести лишь 1% женщин.

Еще 17% мужчин хотели бы автомобиль. Билеты на концерт или в театр, ужин в ресторане хотят 13% мужчин, столько же согласны на деньги. Каждый десятый мечтает, чтобы ему подарили смартфон, или другой гаджет, или книгу. Выбирая подарок, 31% женщин руководствуются своими идеями, 29% спрашивают напрямую, 28% выбирает доступные по деньгам подарки.

Согласно другому опросу ВЦИОМ, 23 февраля является одним из самых популярных праздников в стране. Отмечать его будут 84% опрошенных.