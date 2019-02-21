Претензии Украины к «Северному потоку – 2» вызвали в ОБСЕ удивление

Попытки представителей балтийских стран и Украины изобразить «Северный поток – 2» как политический проект встретили непонимание и удивление в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ), заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Толстой указал на дискуссию вокруг строительства «Северного потока – 2», которая прошла в ходе заседания комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«Попытки наших оппонентов из стран Балтии и Украины каким-то образом представить этот проект как политический вызвали удивление и возражение со стороны других членов ОБСЕ», – рассказал Толстой по итогам первого дня зимней сессии Парламентской ассамблеи.

Глава российской делегации заверил, что российские парламентарии и дальше продолжат конструктивно убеждать своих партнеров и отстаивать позиции Российской Федерации.

Напомним, в понедельник генеральный директор австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле объяснил критику «Северного потока – 2» со стороны властей Украины и Польши тем, что новый газопровод через Балтийское море заставит власти этих стран снизить цену за транзит газа по своей территории.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что новая попытка противников «Северного потока – 2» навредить российскому газопроводу потерпела сокрушительное поражение.