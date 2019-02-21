Победитель «Лидеров России» в ранге замминистра займется экспортом образования

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21 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:49  |  vz.ru
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Интернет становится локомотивом российской экономики

Экспорт российских ИТ-продуктов и услуг достиг планки в 10 миллиардов долларовФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Немецкие деловые СМИ предсказывают России превращение в великую IT-державу. Ряд отечественных компаний за короткий срок и без особой поддержки государства стали полноценными транснациональными игроками, и этот факт безоговорочно признается на Западе. Более того, потенциал роста нашей ИТ-отрасли выглядит неисчерпаемым. Но так ли всё хорошо, как видится из ФРГ? Подробности...
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Россия приступила к укреплению «внутреннего каркаса» государства

В Гостином дворе собралось более тысячи человек: думцы, сенаторы, а также губернаторы и министры, деятели искусства и наукиФото: Екатерина Штукина/пресс-служба
правительства РФ/ТАСС
«Милитаристская» часть послания Владимира Путина была яркой и запоминающейся, но главным в речи президента было то, что касалось «социалки». Поддержка многодетных семей и малоимущих, «ипотечные каникулы» и поддержка здравоохранения – обо всем этом было сказано больше и подробнее, чем о новых кораблях и самолетах. Главное – президент обозначил «горизонт ответственности» за реализацию принятых решений. Подробности...
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Кто стравливает русский и белорусский языки

Теперь на фасаде минского вокзала остались лишь английские и белорусские надписиФото: by24.org
Признаком «уничтожения русского языка в Белоруссии» назвали в прессе демонтаж русскоязычной вывески над центральным входом в минский вокзал. Одни уверяют, что это просто подготовка к II Европейским играм в белорусской столице, другие пугают: возвращается тотальная белорусизация, как в начале 1990-х. Действительно ли русский язык становится уязвимым в братской республике? Подробности...
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Лучшие вузы стран Запада погрязли в расизме

Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
Лозунги о том, что «белых и устарелых» профессоров пора заменить на чернокожих женщин, в России вызывают либо непонимание, либо смех. Мало кто знает, что кроется за такими призывами. Сколь бы глупо они ни звучали, нужно понимать, что лучшие вузы США и Британии действительно погрязли в расизме. И выхода из этой ситуации нет. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Сталинисты не знают Сталина

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Тоска по времени, когда у нас было будущее, сильно недооценена как фактор политических симпатий. Любовь к Сталину, массовый аргентинский перонизм и даже трамповское «Make America great again» – общемировая тенденция. «Again» как когда? Подробности...
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Героев Великой Отечественной нужно «упаковывать» в комиксы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора прекратить истерить и вытереть лицемерные слезы по поводу шуток над Карбышевым. Лицемерные – потому что ни за что не поверю, что возмущающиеся ни разу в жизни не шутили и не рассказывали анекдоты про Ивана Сусанина. Подробности...
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Химеры прошлого пора оставить

Антон Любич, экономист
Самое заурядное кафе обязано отвечать двум миллионам регулирующих требований. Единственная задача этого административного кошмара – в любой ситуации оставить предпринимателя виноватым, всегда держать на крючке. И так – в любой сфере. Подробности...
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          Победитель «Лидеров России» в ранге замминистра займется экспортом образования

          21 февраля 2019, 19:55

          Текст: Олег Исайченко

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          «Мы хотим, чтобы в России была поддержка стартапов в сфере образования. Другая задача – выйти на мировой рынок», – сообщил газете ВЗГЛЯД замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, получивший свой пост после победы на конкурсе «Лидеры России». Так он прокомментировал создание государственного фонда для поддержки образовательных технологий цифровой экономики.

          «На базе Российской венчурной компании (РВК) создадим Венчурный фонд по поддержке стартапов в области образования. Мы должны будем  отобрать за ближайшие годы 200 проектов, в которые затем войдет данный фонд, – сказал заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. – В основном это связано с компонентой онлайн-образования, образования с поддержкой русского языка, например. Сумма фонда – 6,9 млрд рублей на ближайшие пять–шесть лет.

          Главных посылов у этого проекта, по словам Торосова, два – помогать стартапам внутри страны и активно поддерживать экспорт нашего образования. «Государственный фонд отберет управляющую компанию – и я думаю, в ближайший квартал мы будем проводить конкурс», – сообщил Торосов.

          Как сообщает ТАСС, Венчурный фонд для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики должен появиться в России в этом году, а к 2025 году он должен оказать поддержку 200 образовательным проектам. Об этом говорится в паспорте нацпроекта «Цифровая экономика РФ» на период до 2024 года включительно, документ опубликован на сайте правительства.

          В разделе документа, посвященном федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики», указано, что фонд будет создан до 30 декабря этого года. Ответственным исполнителем назначен замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

          Проект предусматривает обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами, поддержку школьников и студентов, талантливых в области математики и информатики, содействие рядовым гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.

          В частности, к 30 сентября Минкомсвязь совместно с IT-компаниями разработает методологию прогноза потребности в кадрах для цифровой экономики. Примерно в этот же срок должна быть подготовлена  концепция базовой модели компетенций цифровой экономики, перечень ключевых компетенций и механизм их актуализации. В течение этого года также должна быть апробирована модель центра ускоренной подготовки специалистов вместе с компаниями цифровой экономики.

          В России также появятся персональные профили компетенций граждан, на их основе можно будет выбрать траекторию развития. Открытый формат таких профилей и процедура их создания должны быть утверждены к июлю 2020 года, предварительно модели будут дважды протестированы образовательными организациями и компаниями из сферы цифровой экономики, участвующими в соответствующих пилотных проектах.

          Уже в этом году под руководством Торосова должна быть принята базовая модель компетенций цифровой экономики, утвержден их перечень и механизм актуализации. До конца 2024 года пройти обучение по этим компетенциям должны 270 тысяч человек, включая руководителей организаций и чиновников.

          Кстати, на пост замглавы Минкомразвития Илья Торосов перешел не далее как в прошлом году из частной сферы, с должности зампреда правления банка. Это случилось после того, как он принял участие в конкурсе «Лидеры России». Своим наставником Торосов выбрал главу Минэкономразвития Максима Орешкина и вскоре тот предложил ему стать своим заместителем.

          «Благодаря конкурсу «Лидеры России» я перешел из бизнеса на нынешний пост. Максим Орешкин пригласил меня в свое министерство. Для меня это было неожиданно, но в итоге я его принял. Сам я до этого конкурса не планировал переходить на госслужбу», – вспоминает он теперь в интервью газете ВЗГЛЯД.

          Уже к осени в круг обязанностей Торосова включили курирование федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

          Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, еще несколько – заместителями федеральных министров, в том числе и Илья Торосов.

          Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.


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