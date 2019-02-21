Лавров прокомментировал продление санкций ЕС

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя продление санкций ЕС, заявил, что Брюссель поддался русофобам.

«К сожалению, не все в Европе поддерживают настрой на нормализацию российско-евросоюзовских связей. Не прекращается – вы это знаете, каждый день наблюдаете – антироссийская кампания. Нашу страну упорно пытаются представить в качестве стратегической угрозы европейской безопасности, исправно продлеваются односторонние рестрикции и буквально на днях Евросоюз в очередной раз поддался давлению своих внутренних русофобов и Соединенных Штатов и Украины», – цитирует министра РИА «Новости».

В начале недели верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз примет единогласное решение по новым санкциям против России за события в Керченском проливе в ближайшие недели.

Позже европейский дипломатический источник сообщил, что в черный список будут включены еще восемь россиян после инцидента в Керченском проливе.

В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.