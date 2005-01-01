В ДНР сообщили о подготовке Киевом покушения на Медведчука

У министерства госбезопасности провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) есть информация о подготовке спецслужбами Киева покушений на ряд известных украинских политиков, в том числе на главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

«Министерство государственной безопасности ДНР располагает информацией, которая подтверждает недавнее заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о подготовке украинскими спецслужбами провокаций, вплоть до физического устранения, в отношении отдельных кандидатов в президенты и независимых политиков, в том числе и Виктора Медведчука», – заявил он Донецкому агентству новостей.

В начале февраля в российских спецслужбах также заявили о готовящемся покушении СБУ на Медведчука.

Напомним, украинская генпрокуратура возбудила против политика уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Посягательство на территориальную целостность». Медведчук назвал это политическими репрессиями.

Причиной возбуждения дела послужило его выступление во время партийного съезда, когда политик предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины, что предполагало бы работу в нем собственных органов государственного управления, включая парламент и правительство.