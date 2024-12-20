Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.0 комментариев
СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Рыльску
СК расследует теракт после удара ВСУ по гражданским объектам Рыльска
В результате ракетного удара ВСУ по Рыльску в Курской области СК России возбудил дело о теракте, поскольку в атаке пострадали гражданские объекты и погибли жители.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористического акта после ракетного обстрела украинскими вооруженными силами города Рыльска в Курской области, передает ТАСС.
Пресс-служба СК уточнила, что дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ. В результате атаки пострадали гражданские объекты, и, по предварительной информации, имеются жертвы и пострадавшие.
В пятницу военнослужащие Украины нанесли ракетный удар по Рыльску, используя дистанционные средства огневого поражения. В СК подчеркнули, что атака была направлена против мирных жителей и гражданских объектов. Точное количество погибших и раненых пока выясняется.
В ведомстве добавили, что во время предварительного следствия будут предприняты все необходимые меры для выявления исполнителей и организаторов данного преступления.