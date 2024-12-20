СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Рыльску

Путин: Выбьем ВСУ из Курской области и все восстановим

Tекст: Вера Басилая

«Вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Ну конечно, они там не одни. Там воюют еще 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа», – цитирует РИА «Новости» президента.

«Военного смысла не было никакого ни заходить ВСУ в Курскую область, ни держаться сейчас там, так как они бросают туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения», – отметил он.

Он также отметил, что после освобождения региона будет произведена оценка ущерба, и все восстановительные работы будут проведены.

Президент России также заявил, что власти планируют оказать помощь тем, кто захочет покинуть Курскую область. Он подчеркнул, что администрация региона будет работать без выходных, чтобы решать вопросы с жильем и иными проблемами.

«После этого можно будет оценить ущерб. Но, что самое главное, <…> все будет восстановлено. Даже не может быть никаких сомнений: будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье, конечно. Будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья», – цитирует ТАСС Путина.

«Будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. Тот, кто хочет переехать, будем помогать переезжать в другие регионы. Мы же сейчас... выделены на эти цели, если мне память не изменяет, где-то 108 млрд рублей. Первые деньги, я знаю, уже получены. Работать администрация будет все праздники, все праздники. Будет работать, встречаться с людьми и решать вопросы в том числе и по сертификатам», – сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Путин заявил, что назначил Хинштейна в Курскую область потому, что он умеет работать с людьми, индивидуально с каждым.

«Очень рассчитываю на то, что и новый руководитель региона, который назначен в Курской области – он, в принципе, человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому туда его и назначал, он длительное время работает в Государственной Думе с избирателями со своими, напрямую работает, умеет это делать. Вот, надеюсь, что так и будет – индивидуальная работа с каждым будет налажена», – заявил Путин.

Ранее президент Владимир Путин заявил о возможном существовании в Курской области крупнейшего в мире кладбища военной техники НАТО.