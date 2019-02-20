Создана российская система радиационного контроля в космосе

Россия создала орбитальную систему радиационного контроля, сообщил Роскосмос.

Контроль уровня солнечной и космической радиации осуществляется с помощью дозиметров, которые есть на всех российских космических аппаратах, включая ГЛОНАСС, на разных орбитах, передает «Интерфакс».

Напомним, радиацию называли в качестве одной из возможных причин выхода из строя российской космической техники, в частности, спутника МКА-ФКИ «Вернов» и радиотелескопа «Спектр-Р».