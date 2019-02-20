Бизнес прокомментировал решение Путина отменить нормы в сфере контроля и надзора

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что бизнес-сообщество с воодушевлением приняло решение Владимира Путина об отмене устаревших норм в сфере контроля и надзора.

«Бизнес с огромным облегчением вздохнул, услышав о президентском предложении отменить все нормативно-правовые акты в сфере контрольно-надзорной деятельности, которые не отвечают требованиям сегодняшнего дня», – передает РИА «Новости» заявление Катырина.

Глава ТПП сказал, что сегодня в стране до сих пор действуют нормы, которым уже несколько десятилетий, и их отмена пойдет на пользу российской экономике.

Во время послания Федеральному собранию Путин выступил с предложением прекратить действие нормативно-правовых актов в сфере контроля и надзора с 1 января 2021 года.