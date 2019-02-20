Бизнес прокомментировал решение Путина отменить нормы в сфере контроля и надзора

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20 февраля, среда | Последнее обновление — 23:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Германии вскрыли схему вывода денег из России в Европу
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Куда уходит добытое в России золото
Дело «Великой прекрасной России» важно по двум причинам
«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны
Террористка из Сирии расколола Британию
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Если не смотрели Путина, то зря – было драйвово
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Кто не готов работать по-новому – на выход. Содержательная рамка нового послания Путина – перехват антиистеблишментного тренда и запроса на справедливость. Прицеливание на ядерный электорат – село, малые и средние города. Подробности...
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Главная идея для России – это справедливость
Андрей Бабицкий, журналист
Удивительное слово «сбережение» – оно не о сохранении и приумножении численности, а о человеческом измерении государственной системы, которая (это было сказано очень отчетливо) существует ради человека, а не наоборот. Подробности...
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Кого бить по рукам, чтобы остановить рост цен
Антон Крылов, журналист
Разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в рамках одного предприятия в России составляет 14,1 раза. В Европе – 3–4 раза. То есть граждане России, может, купили бы дорогущие отечественные сыры и даже икру, но есть закавыка. Подробности...
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Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах
Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-ДабиПодробности...
Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи
После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбеПодробности...
День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному
14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любвиПодробности...
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