Матвиенко призвала обязать отучившихся за счет бюджета врачей отрабатывать

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что врачей, которые получили образование за счет бюджета, нужно обязать отработать в медицине определенный срок, чтобы компенсировать государству средства на их обучение.

«Если государство вкладывает средства в обучение врачей, то, может быть, заключать государственный контракт, который обязывал бы молодого специалиста отработать определенный срок в медицине. Для того, чтобы вернуть средства, которые затратило государство на его обучение», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что считает уместными подобные шаги.

Президент Владимир Путин в ходе послания назвал дефицит кадров в медицине одной из ключевых проблем, отметив, что нужно в этой сфере предусмотреть меры, дающие быстрый результат. В частности, он поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы решить проблему дефицита кадров.