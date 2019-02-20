Путин призвал навести порядок в сфере микрокредитования

Президент Владимир Путин заявил, что Банку России и правоохранительным органам необходимо в сжатые сроки навести порядок на рынке микрокредитов.

Президент в послании Федеральному Собранию потребовал оградить граждан от обмана, мошенничества и «настоящего вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов».

Трансляцию выступления главы государства проводят федеральные телеканалы.