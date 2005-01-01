Избит выступивший против проституток актер «Кадетства» и «Солдатов»

В Москве избили актера сериалов «Солдаты» и «Кадетство» Виталия Абдулова, после инцидента его доставили в больницу, сообщила помощница артиста Мила Соловьева.

«Тяжелых травм нет. Ночью был конфликт, но он уже исчерпан, сейчас Виталий отдыхает», – рассказала Соловьева каналу «360».

По данным телеканала, Абдулов был избит в ночь на среду, после того как он попытался выставить из подъезда своего дома «девушек легкого поведения».

У актера диагностировали ушибы головы.

На данный момент неизвестно, занимаются ли расследованием происшествия сотрудники правоохранительных органов.