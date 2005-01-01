На острове Врангеля нашли средство от нашествия белых медведей

Снизить число конфликтных ситуаций с белыми медведями на арктическом острове Врангеля помогли ликвидация свалок пищевых отходов и соблюдение мер безопасности, теперь хищники реже задерживаются у человеческого жилья, сообщил директор заповедника «Остров Врангеля» Александр Груздев.

«Так как свалок с пищевыми отходами у нас нет, медведи не задерживаются», – приводит его слова ТАСС.

Груздев напомнил о случаях, когда работники сторонних организаций пытались устраивать свалки с пищевыми отходами на острове, тогда медведи собирались на этой территории и задерживались на долгий период, создавая «напряженные ситуации». «Сейчас все отходы уничтожаются, поэтому медведям нет смысла задерживаться в поселке», – заметил он.

По его словам, сейчас на острове Врангеля медведей немного: самки еще в берлогах, их выход начнется в начале марта. Иногда животные заходят на центральный кордон заповедника «Ушаковское», но в основном эти медведи «проходные», они проводят жизнь на льду.

Сейчас море покрыто льдом, и медведи могут эффективно охотиться здесь, им нечего делать на земле, сказал Груздев.

Он рассказал, что резкий рост числа хищников на той или иной территории, как правило, связан с ледовой обстановкой и наличием еды. Так, в 2017 году на острове Врангеля было отмечено небывалое количество медведей – более 700 особей, часть из которых собралась около туши гренландского кита, которого прибило к берегу.

«Должны быть устранены свалки пищевых отходов, это основная причина их концентрации на одном месте», – подчеркнул директор заповедника, уточнив, что в 2017 году медведи ушли в море, когда установился лед.

Груздев рассказал, что на острове Врангеля для защиты от медведей применяются в основном общедоступные средства защиты, такие как фальшфейеры, ракеты, перцовые противомедвежьи спреи, на окна устанавливают решетки с шипами, которые мешают медведю забраться в дом.

Он добавил, что эксперты давно призывают разработать специальные средства, предназначенные для эффективной дистанционной защиты от крупных хищников, которые бы не убивали их. «К сожалению, пока наши призывы остаются без ответа, хотя присутствие в Арктике только нарастает и проблем с медведями будет больше. В случае отстрела этого опыта уже не будет», – заключил он.

Напомним, в связи с большим количеством медведей 9 февраля власти Новой Земли объявили режим ЧС. Глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин сообщал о том, что специальная группа будет вывозить диких животных за пределы города. К решению проблемы нашествия медведей на Новой Земле привлекли военных.