К решению проблемы нашествия медведей на Новой Земле привлекли военных

Безопасность жителей Новой Земли, где случилось нашествие белых медведей, поможет обеспечить Новоземельский гарнизон Минобороны, сообщает официальный печатный орган оборонного ведомства.

Командование гарнизона примет меры совместно с руководством городского округа «Новая Земля», пишет «Красная Звезда».

В рабочую группу войдут военные, сотрудники Института проблем экологии и эволюции, нацпарка «Русская Арктика» и управления Росприроднадзора, передает ТАСС.

В частности, решено перенести строительство мусоросжигательного комплекса с 2021 года на 2019–2020 годы.

Минобороны готово оказать всевозможную помощь по снижению угрозы со стороны животных.

Сейчас, как сообщает издание, медведи возвращаются к охоте на тюленей.

Напомним, в связи с большим количеством медведей 9 февраля власти Новой Земли объявили режим ЧС. Мусин сообщил о том, что специальная группа будет вывозить диких животных за пределы города.

Нашествие белых медведей на Новой Земле попало на фото и видео.

Власти Новой Земли назвали причину нашествия.