Власти Новой Земли назвали причину нашествия белых медведей

По мнению главы городского округа Новая Земля Жиганши Мусина, причина нашествия белых медведей на архипелаге Новая Земля (Архангельская область) кроется в изменении климата.

«Для сравнения: в 80-х годах даже в летний период лед вокруг Новой Земли полностью не таял, а сейчас, если посмотреть на космические снимки, льда нет, в зимний период лед становится у берегов очень поздно. Основное пропитание медведей как раз на кромке льдов. Соответственно медведи, в отсутствии пропитания, тянутся к человеческому жилью, на запах пищи», – сказал Мусин.

Также он считает, что открытые свалки в Белушьей Губе являются второй причиной появления большого количества белых медведей. Мусин добавил, что раньше в поселок могли зайти один-два медведя, однако теперь их количество достигает от 5 до 10, пишет «Интерфакс».

Всего рядом с Белушьей Губой замечены 52 медведя, которые заходят в населенный пункт. Их большое скопление фиксируется с декабря 2018 года. Участилась агрессия со стороны животных, включая нападения на людей и проникновения в помещения, говорится в докладе заместителя главы администрации Новой Земли Александра Минаева.

По словам главы городского округа, все предприятия и организации продолжают работу в штатном режиме при усилении охраны и мер предосторожности. Местным жителям запрещается выходить из зданий в одиночку.

Напомним, в связи с большим количеством медведей 9 февраля власти Новой Земли объявили режим ЧС. Мусин сообщил о том, что специальная группа будет вывозить диких животных за пределы города.

Нашествие белых медведей на Новой Земле попало на фото и видео.