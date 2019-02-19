Еврейское кладбище осквернили во Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон посетит оскверненное вандалами еврейское кладбище в регионе Эльзас, сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

«Президент республики в ближайшее время отправится в Эльзас, чтобы отдать дань уважения истории Франции, которая включает в себя и французских евреев», – сообщил Кастанер в эфире радио RTL, передает ТАСС.

Министр пояснил, что отправится в поездку вместе с главой государства.

Ранее префектура департамента Нижнего Рейна сообщала, что около 80 могил на еврейском кладбище были осквернены

«Во вторник, 19 февраля, обнаружилось, что около 80 могил на еврейском кладбище во французской коммуне Катзенайм были осквернены», – сообщалось в заявлении.

Во Франции проходят акции против антисемитизма и ненависти, планируется, что на них в Париже появится 18 членов кабинета министров, глава правительства Эдуар Филипп и лидеры политических партий.