Студию Михалкова заподозрили в загрязнении реки в Петербурге

Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу посчитал загрязнением деревянный настил на реке Мойке у Эрмитажа, созданный съемочной группой студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

Пресс-служба ведомства пояснила, что поводом для проверки стали обращения жителей Петербурга, заметивших настил голубого цвета на реке, передает «Интерфакс».

«Чем обработаны понтоны, неизвестно. Однако уже сейчас заметно, что вещество, которым обработан настил, легко растворимо: при таянии лед приобретает голубой оттенок. В действиях неустановленных лиц усматривается нарушение водного законодательства, а именно загрязнение ледяного покрова водных объектов либо загрязнение водных объектов», – сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Отмечается, что студия построила настил для съемок фильма «Серебряные коньки».