Порошенко уволил своего советника за желание стать президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего главу СБУ Игоря Смешко с должности своего внештатного советника в связи с его регистрацией как кандидата в президенты страны, сообщила администрация украинского лидера.

«Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)», – цитирует РИА «Новости» ответ администрации Порошенко на запрос журналистов.

В соответствующем документе отмечается, что указ об увольнении Смешко подписали 14 января 2019 года.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Согласно последним данным, в президентском рейтинге юморист Владимир Зеленский обошел лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.