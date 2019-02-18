Липецкого депутата обвинили в обмане 1 тыс. 700 дольщиков

Следствие заочно обвинило депутата облсовета Липецка Михаила Захарова в мошенничестве в особо крупном размере: обмануты были 1 тыс. 700 дольщиков.

В настоящий момент Захаров скрывается за рубежом. Следствие намерено добиваться заочного ареста, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Согласно данным следствия, руководство «Эксстроймаша», который входит в группу Су-5, за три года с августа 2014 года похитило деньги 1 тыс. 700 дольщиков. По договорам компания должна была сдать в эксплуатацию четыре многоэтажки в 2017 году, однако их не достроили до сих пор.

По делу в качестве фигурантов проходят гендиректор ОАО «Эксстроймаш» с 2011 по 2017 годы, депутат липецкого горсовета Сергей Тонких (находится под домашним арестом) и председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш», депутат областного совета Захаров.

Из материалов дела следует, что оба обвиняемых «договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке». Благодаря фиктивным договорам займа с подставными лицами они похитили свыше 70 млн рублей. Следствие считает, что именно из-за этого строительство не было завершено.

«Следственными органами заочно предъявлено обвинение председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову. Его действия следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – говорится в сообщении СК.

Отмечается, что Захаров не появился на следственных действиях, он объявлен в федеральный розыск.

«Уже в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании заочно ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавляет следствие.