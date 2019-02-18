Польша отменила участие в саммите Вишеградской группы из-за ссоры с Израилем

Польские власти отказываются от участия во встрече лидеров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Израиля, запланированной на 19 февраля в Иерусалиме, из-за слов главы МИД Израиля Исраэля Каца об антисемитизме поляков.

Как сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий, глава МИД Польши не поедет на саммит, так как в Израиле используют «недопустимые формулировки».

«Для нас вопрос исторической правды носит фундаментальное значение», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда выразил возмущение заявлением израильского премьера Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами. Комментируя польский закон об ответственности за обвинение польского народа и польского государства в преступлениях Холокоста, Нетаньяху сказал: «Поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кто когда-либо был осужден за высказывание об этом». Эта цитата широко распространилась в СМИ. После этого МИД Польши вызвал посла Израиля Анну Азари.

Позже Кац, назначенный главой МИД Израиля в воскресенье, 17 февраля, заявил, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери». По его словам, никто не должен указывать израильской стороне на то, как им выражаться и помнить своих павших. В свете этого заявления польская сторона и отказалась от саммита.