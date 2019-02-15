Посла Израиля вызвали в МИД Польши из-за статьи о Холокосте

МИД Польши вызвал посла Израиля Анну Азари в связи с публикациями в израильской прессе о Холокосте.

«Посол Израиля Анна Азари была вызвана в МИД для разъяснения в связи со статьей израильской газеты, касающейся заявления премьер-министра Израиля», – цитирует РИА «Новости» сообщение польского МИД.

Ранее в пятницу президент Польши Анджей Дуда выразил возмущение заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который прокомментировал польский закон об ответственности за обвинение польского народа и польского государства в преступлениях Холокоста.

«Поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кто когда-либо был осужден за высказывание об этом», эту цитату Нетаньяху опубликовали несколько израильских СМИ.

Азари говорила, что представленная в СМИ информация не соответствует действительности.

«Я присутствовала на брифинге премьер-министра, и он не говорил, что польская нация сотрудничала с нацистами, а только о том, что ни один человек не был вызван в суд за упоминание тех поляков, которые сотрудничали с ними», – отметила она.