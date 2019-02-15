Президент Польши обиделся на Нетаньяху

Президент Польши Анджей Дуда выразил возмущение неким заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху; вероятно, речь идет о словах про «сотрудничество поляков с нацистами».

Об этом Нетаньяху заявил во время конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, комментируя так называемый закон о Холокосте, передает ТАСС.

Дуда в ответ заявил, что готов перенести встречу стран Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии), которая должна состояться 19 февраля в Иерусалиме, если СМИ правильно передали слова Нетаньяху. Дуда заявил, что проведет встречу в замке в Висле.

«Израиль не является хорошим местом для встречи в таком случае, несмотря на прошлые договоренности», – заявил президент Польши.

Накануне Варшава потребовала извинений от американского телеканала MSNBC, журналистка которого заявила о «польском и нацистском режиме».