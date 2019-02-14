Польша потребовала от американского телеканала извинений за сюжет о варшавском гетто

Варшава требует извинений от американского телеканала MSNBC, журналистка которого заявила о «польском и нацистском режиме», сообщил вице-директор Института национальной памяти Польши (IPN) Матеуш Шпытма.

Речь идет о словах журналистки Андреа Митчелл, которая в репортаже из Варшавы рассказала о восстании евреев в варшавском гетто против «польского и фашистского режима», передает РИА «Новости».

«Если станция не сделает этого (не извинится), то все указывает на то, что выступим с гражданским иском», – завил Шпытма.

Он добавил, что требования к MSNBC направят уже в четверг.

Также представитель IPN добавил, что американская журналистка продемонстрировала «пример полного незнания истории», так как Польша была страной, «первой оказавшей военное сопротивление агрессии Третьего рейха в 1939 году, и которая никогда не капитулировала».