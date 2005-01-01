В ДНР не подтвердили версию об атаке на Донецк украинских беспилотников

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19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 07:37  |  vz.ru
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«Черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого

Только в лесной отрасли Россия ежегодно теряет триллион рублей Фото: Смирнов Владимир/ТАСС
Старейшая проблема лесного хозяйства России – незаконная вырубка лесов – продолжает обостряться. Совет Федерации настаивает на необходимости крайней меры – запрете экспорта леса из России. Куда уходит российский кругляк, какие потери несет наша экономика и не случится ли так, что запрет ей скорее навредит, чем поможет? Подробности...
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Чем удивил Сергей Лавров на Мюнхенской конференции

Сергей Лавров предложил европейцам партнерство вместо противоборства Фото: Александр Щербак/ТАСС
Главным политическим событием прошедших выходных стала Международная конференция по вопросам безопасности в Мюнхене. Российскую делегацию на ней возглавлял Сергей Лавров, отметившийся жесткой пикировкой с Западом и рядом ярких высказываний. Эксперты сочли выступление главы МИД достаточно необычным. И вот почему. Подробности...
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Как латышский партизан стал героем-подпольщиком

Имант Судмалис стал одним из символов советского партизанского движения в ЛатвииФото: wikipedia.org
18 февраля исполняется 75 лет со дня, когда в 1944 году в Риге агентами Гестапо был схвачен деятель антинацистского подполья Латвии Имант Судмалис. Судмалис успел стать настоящей легендой: его имя наводило страх на врагов и воодушевляло друзей. Жизнь знаменитого латышского партизана могла бы стать сценарием для приключенческого фильма. Подробности...
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Как Россия может предотвратить индо-пакистанскую войну

Нарендра Моди и Имран Хан могут начать войну из-за «ДжеМа»Фото: Anupam Nath/AP/ТАСС,
Rana Sajid Hussain/Zuma/ТАСС
Индия открыто обвинила Пакистан в поддержке терроризма. Пока Дели наказывает мусульманского соседа экономически, но свежая история показывает – путь от громких заявлений до артиллерийских залпов очень короток. Кому выгоден первый конфликт после вступления обеих ядерных держав в ШОС? И сможет ли Россия остановить войну между двумя коллегами по этой организации? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Россия не должна помогать Украине «убиться об стену»

Глеб Простаков, журналист
Действуем от обратного: если Киев ограничивает контакты украинцев с Россией, то Москве, наоборот, нужно сделать все, чтобы повысить свою привлекательность для русских с Украины. Заодно можно решить демографические проблемы. Подробности...
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Давайте не будем льстить нашему народу

Захар Прилепин, писатель
В России читают умные книжки двести тысяч человек. Ещё триста читают чудовищные книжки, лучше б вообще не умели читать. В России смотрят умное кино те же двести тысяч человек. Уговорили, миллион. Остальные смотрят глупое. Ну и что? Подробности...
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В Афганистане СССР сражался против доллара

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
В Кабуле гуляли девушки в коротких цветных платьях, с модными стрижками. Не спешили менять образ жизни и многие мужчины. Чтобы сломать этих людей, ведущие демократии мира пошли на то, чтобы бросить в бой с ними ораву «ватников». Подробности...
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    Как понимать феминисток

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    В борьбе с «Северным потоком – 2» США пошли по пути Гитлера

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      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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          В ДНР не подтвердили версию об атаке на Донецк украинских беспилотников

             18 февраля 2019, 13:26
          Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          Замначальника Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин опроверг сообщения об атаке на центр Донецка беспилотников украинских силовиков.

          «Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения – крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, 70», – сказал Басурин, передает РИА «Новости».

          По его словам, целью атак была попытка напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ в республику при помощи США.

          «И второе. Обострение за последние дни, в котором пострадали 24 жилых дома и ранено три гражданских… при помощи этого Украина хочет показать, что не она агрессор, а на нее нападают», – добавил Басурин.

          Ранее в ДНР заявили, что три взрыва прогремели в понедельник в донецком квартале, в котором располагается резиденция главы ДНР, два из них – рядом с гостиницей, где живут представители миссии ОБСЕ. Как заявили в силовых структурах ДНР, причиной взрывов стала атака беспилотников украинских силовиков. 


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