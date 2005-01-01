В ДНР не подтвердили версию об атаке на Донецк украинских беспилотников

Замначальника Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин опроверг сообщения об атаке на центр Донецка беспилотников украинских силовиков.

«Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения – крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, 70», – сказал Басурин, передает РИА «Новости».

По его словам, целью атак была попытка напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ в республику при помощи США.

«И второе. Обострение за последние дни, в котором пострадали 24 жилых дома и ранено три гражданских… при помощи этого Украина хочет показать, что не она агрессор, а на нее нападают», – добавил Басурин.

Ранее в ДНР заявили, что три взрыва прогремели в понедельник в донецком квартале, в котором располагается резиденция главы ДНР, два из них – рядом с гостиницей, где живут представители миссии ОБСЕ. Как заявили в силовых структурах ДНР, причиной взрывов стала атака беспилотников украинских силовиков.