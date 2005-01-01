В центре Донецка прогремели три взрыва

Три взрыва прогремели в донецком квартале, где располагаются резиденция главы самопровозглашенной Донецкой народной республики и гостиница, в которой проживают представители миссии ОБСЕ, сообщили в МЧС и МВД Донецкой народной республики.

«Было три взрыва. Подробности выясняются», – сказал РИА «Новости» представитель МВД. По его словам, два взрыва произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, третий – неподалеку на пустыре.

Как сообщили в МЧС, пострадавших нет.

Журналист Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo сообщил, что первый взрыв произошел около 8.45 в центре Донецка на месте снесенного здания. По предварительным данным, это был сброс снаряда ВОГ с беспилотника.

Второй взрыв произошел на газораспределительной станции недалеко от гостиницы Park Inn, где проживает миссия ОБСЕ.

«Оба взрыва в Донецке прогремели в непосредственной близости друг от друга. По факту они произошли между двумя объектами – резиденцией ОБСЕ и администрацией главы ДНР, расстояние между которыми не больше 300 метров», – отмечает журналист.

Он также сообщил, что «под третьим взрывом подразумевается обстрел в районе центра Volvo рядом с Донецким аэропортом». По словам Пегова, «вряд ли он имеет отношение к тем двум, что прогремели в центре».