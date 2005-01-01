Названа причина взрывов в центре Донецка

Взрывы в центре Донецка прогремели в результате атаки, осуществленной беспилотником украинских силовиков, сообщил представитель силовых структур провозглашенной Донецкой народной республики.

«Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в понедельник три взрыва прогремели в донецком квартале вблизи резиденции главы ДНР и гостиницы, где проживают представители миссии ОБСЕ. По предварительной информации, в результате взрывов никто не пострадал.

Представитель администрации Ворошиловского района города сообщил РИА «Новости», что в результате взрывов нет ни пострадавших, ни повреждений инфраструктуры. «ГРП (газораспределительный пункт) не поврежден, я там был, были службы. На сегодня нет никаких последствий взрыва: никаких разрушений, пострадавших нет», – сказал представитель администрации.