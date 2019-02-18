Арестован замглавы Сибирского отделения РАН

Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение об аресте зампредседателя Сибирского отделения Российской академии наук по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщил представитель суда.

В отношении Благодыря возбуждено уголовное дело по статье «Подстрекательство к присвоению или растрате», передает РИА «Новости».

Отмечается, что он проходит по одному делу с депутатом заксобрания Приморья, исполнительным директором «Дальневосточной энергетической компании» (ДЭК) Виктором Милушем.

О задержании Благодыря стало известно на прошлой неделе.

В 2012-2013 годах, до работы в РАН, он занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого был генидректором «РАО ЭС Востока» (входит в ДЭК).