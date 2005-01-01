Сенатор США выступил с угрозами в адрес Венесуэлы с территории Колумбии

Американский сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио выступил с угрозами в адрес венесуэльских военных с территории колумбийского города Кукута, который находится на границе с Боливарианской Республикой.

По данным портала Nacional, американский сенатор прибыл в колумбийский город Кукута в воскресенье и сейчас находится в районе международного перехода на мосту Симона Боливара, передает РИА «Новости».

Там Рубио заявил, что попытка помешать доставке «гуманитарной помощи» в Венесуэлу будет «преступлением против человечности», а венесуэльские военные, которые попытаются препятствовать этому, «будут до конца жизни прятать от правосудия», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, Рубио намерен лично координировать работу по организации доставки «гуманитарной помощи» в Венесуэлу, его сопровождает посол США при Организации американских государств Карлос Трухильо.

Ранее в Кукуту из США были направлены не менее трех самолетов с некими контейнерами, в которых якобы находится «гуманитарная помощь» для Венесуэлы.

Накануне французский портал Boulevard Voltaire сообщил, что «под предлогом массовой доставки гуманитарной помощи, которая в первую очередь предназначена для снабжения оппозиции оружием и боеприпасами», Венесуэлу ждет американское вторжение.