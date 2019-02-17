В России задумались о добыче полезных ископаемых на Луне

НПО имени Лавочкина предложило Роскосмосу отправить на спутник Земли тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, НПО имени Лавочкина предлагает запустить к Луне четыре автоматических космических аппарата в период с 2031-й по 2035-й год, передает РИА «Новости».

Предполагается, что посадочная станция «Луна-30» доставит на поверхность естественного спутника Земли многоразовый лунный корабль для поддержки пилотируемых миссий».

Посадочная станция «Луна-31» привезет на Луну тяжелый луноход массой до 5 тонн, оборудованный необходимыми средствами для разработки лунных ресурсов.

После этого посадочная станция «Луна-32» доставит на естественный спутник Земли тяжелые модули массой до 6 тонн для строительства лунного полигона, а запуск орбитального аппарата «Луна-33» обеспечит связь и навигацию.

Напомним, в ноябре прошлого года совет РАН поддержал планы по строительству на Луне обитаемой базы. Концепция строительства российской лунной базы уже разработана.