Названо ожидаемое время начала работы российской базы на Луне

В проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета РАН по космосу говорится, что развернуть полномасштабную российскую базу на Луне планируется между 2036 и 2040 годами.

В это время ожидается «начало работы полномасштабной лунной базы», а также «доставка крупнотоннажных грузов и насыщение лунных полигонов разнообразными научными экспериментами», передает РИА «Новости».

В 2014 году указывалось, что полноценная лунная база должна включать модули с системами жизнеобеспечения и радиационной защитой для космонавтов, центры космического мониторинга Земли, средства энергообеспечения и связи.

Кроме того, такая база должна включать стенды для экспериментов и испытаний новых космических технологий.

Также предусмотрено наличие лунной астрономической обсерватории.

Базу собирались создавать у южного полюса Луны, чтобы добиться максимально продолжительной освещенности и постоянной радиовидимости с Земли.

Напомним, в концепцию российской программы исследования и освоения Луны входит развертывание на окололунной орбите спутников связи в период с 2025 года по 2030 год.