Неограниченная дальность полета ракеты «Буревестник» подтверждена на испытаниях

В России успешно завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник», сообщил источник в отечественной ракетостроительной отрасли.

«В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса «Буревестник» – испытания ядерной энергетической установки», – сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что в ходе испытаний были подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты.

Официально предоставленная источником информация не подтверждена.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в правительстве США заявляли, что в конце января Россия провела «частично успешные» испытания своей крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной установкой «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall по кодификации НАТО).