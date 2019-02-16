Долги Дагестана за газ увязали с задержанным топ-менеджером дочки Газпрома

Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что задолженность региона за газ при генеральном директоре «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимире Анастасове, который в декабре 2018 года был задержан по подозрению в мошенничестве, выросла на 8 млрд рублей.

«За время Анастасова, которого сейчас привлекли, арестовали и его зама, у нас увеличились расбаланс и долг на 8 млрд – по 4 млрд в год просто вырастал долг [республики]», – сказал Васильев в интервью ТАСС во время работы Российского инвестиционного форума в Сочи.

Напомним, в середине декабря 2018 года генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов был задержан в Санкт-Петербурге в рамках сразу трех уголовных дел, связанных с мошенничеством.

В январе на предприятиях газовой сферы Дагестана прошли обыски. По итогам проведенной проверки, нацеленной на декриминализацию топливно-энергетического комплекса республики, прокуратура Дагестана выявила необоснованное начисление долгов за газ населению республики.