В Дагестане выявили необоснованное начисление населению долгов за газ

Прокуратура Дагестана по итогам проведенной проверки, нацеленной на декриминализацию топливно-энергетического комплекса республики, выявила необоснованное начисление в Каякентском районе долгов за газ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В целях установления фактического объема потребления газа тепличными комплексами на территории Каякентского района сотрудниками прокуратуры совместно с МВД и УФСБ России по региону «проведены соответствующие надзорные, оперативно-профилактические и следственные мероприятия». В результате возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В прокуратуре добавили, что ранее по аналогичным фактам, выявленным на территории Карабудахкентского района, по материалам прокурорской проверки также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, за 10 месяцев 2018 года в Дагестане были выявлены крупные хищения газа, ущерб составил почти 1,5 млрд рублей. За этот период в правоохранительные органы было подано 4 тыс. 321 заявление, в том числе 529 – в отношении юридических лиц.

30 ноября президент Владимир Путин поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане.

В середине декабря генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов был задержан в Санкт-Петербурге в рамках сразу трех уголовных дел, связанных с мошенничеством. В феврале в компании проводились обыски.