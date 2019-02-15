Путина проинформировали о задержании основателя инвесткомпании Baring Vostok

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президента России Владимира Путина проинформировали о задержании основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена Совета директоров банка «Восточный» американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей.

«Да (проинформирован)», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Гражданин США Майкл Калви, о задержании которого стало известно в пятницу, и ряд топ-менеджеров Baring Vostok подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» посредством мошеннической схемы.

По версии следствия, денежные средства были похищены у банка через обмен выданного «Первому коллекторскому бюро» кредита на пакет акций некой International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоят.

Защита просила отпустить Калви под залог в размере 5 млн рублей. Однако в СК России выступили за арест Калви, опасаясь, что американец может скрыться от российского правосудия за пределами страны. Генпрокуратура поддержала арест подозреваемого.

В итоге Басманный суд Москвы продлил задержание Калви на 72 часа.

Калви причиной своего уголовного преследования назвал корпоративный конфликт с совладельцем банка «Восточный экспресс» Артемом Аветисяном.

По данным Центробанка России, Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка «Восточный», Аветисян – 32,55%.