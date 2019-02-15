Суд в Москве продлил задержание американского финансиста Калви

Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok и члена совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка продлили на 72 часа.

«Постановим продлить задержание Майкла до 20.00 18 февраля. Отложить судебное заседание до 13.00 18 февраля», – сказал судья Басманного суда Артур Карпов, передает РИА «Новости».

СК России обосновал арест американца Калви тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, так как большую часть времени живет в Лондоне.

Генпрокуратура поддержала необходимость ареста подозреваемого. Защита предлагала залог в размере 5 млн рублей или избрание меры пресечения в виде домашнего ареста.

Калви причиной своего уголовного преследования назвал корпоративный конфликт с совладельцем банка «Восточный экспресс» Артемом Аветисяном.

Ранее был арестован партнер по индустрии финансового сектора Baring Vostok, француз Филипп Дельпаль. Всего в хищении 2,5 млрд рублей у банка подозревают пятерых: Калви, Дельпаля, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Алексея Кордичева и Максима Владимирова.