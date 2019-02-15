Община УПЦ подала иск в ЕСПЧ на действия Киева

Община Украинской православной церкви поселка Птичья в Ровенской области пожаловалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия Киева по незаконному аресту своего храма.

«Община имеет подтвержденное право собственности на здание храма и выиграла все национальные судебные процессы, однако использование храма было фактически заблокировано государственной властью», – сообщила УПЦ, передает РИА «Новости».

Жалобу подали при поддержке объединения «Общественная правозащита», юристы в иске указали, что Украина не исполняет свои обязанности по защите прав человека на своей территории.

Ранее в киевском аэропорту Борисполь задержали наместника Десятинного монастыря канонической УПЦ Гедеона и изъяли у него загранпаспорт. Священнослужитель отметил, что за 15 дней до этого не было никаких проблем с вылетом, а вот обратно в страну его не пустили.

УПЦ расценила отказ Гедеону во въезде на Украину как попытку устрашения со стороны Киева.