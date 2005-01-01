Наместник монастыря УПЦ обвинен в антиукраинской пропаганде после визита в США

В киевском аэропорту Борисполь задержали наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви архимандрита Гедеона, сообщил спикер госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

У архимандрита изъяли загранпаспорт, так как имеется «гражданство нескольких стран».

«В ходе дальнейшего собеседования оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом русского мира», – заявил Слободян в Facebook.

Сам архимандрит Гедеон на странице в Facebook сообщил, что пограничники не пропустили его на паспортном контроле в аэропорту, мотивируя тем, что его гражданство недействительно.

«Пятнадцать дней тому назад я улетал, и никаких проблем не было. Никаких решений судов, никаких решений президента. Просто мотивируют тем, что паспорт мой якобы был потерян, но заявление я не подавал. Ничего. Просто вот, так сказать, религиозное политическое давление и беспредел, который сегодня происходит на Украине», – рассказал епископ.

Задержание епископа подтвердил и его секретарь протодиакон Антоний. Он отметил, что епископа собираются депортировать, но пока непонятно куда, поскольку Гедеон является гражданином Украины. Кроме того, он подчеркнул, что не может сейчас находиться рядом с епископом, поскольку уже прошел границу, а Гедеона задержали на паспортном контроле, передает РИА «Новости».

Архимандрит Гедеон и протодиакон Антоний вернулись на Украину из США, передает ТАСС.

Напомним, в начале февраля архимандрит Гедеон обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой защитить монастырь от украинских радикалов.