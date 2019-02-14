В УПЦ отреагировали на отказ епископу Гедеону во въезде на Украину

Задержание наместника Десятинного монастыря Гедеона в аэропорту Борисполь и запрет ему на въезд на Украину каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) расценивает как попытку устрашения со стороны Киева, заявил руководитель информационного отдела УПЦ архиепископ Климент.

«События, связанные с владыкой Гедеоном, – это своего рода публичное наказание за то, что он открыто говорил в США о том, что происходит в сфере государственно-церковных отношений на Украине», – считает он.

Архиепископ Климент назвал случившееся серьезным сигналом не только для церкви, но и в целом для украинского общества, «потому что это своего рода попытка реставрировать железный занавес и устрашить всех, кто имеет желание донести международному сообществу информацию о том, что на самом деле происходит в сфере свободы совести и религиозных организаций».

Он также заявил, что отказ впустить епископа Гедеона на Украину является нарушением украинского законодательства и фундаментальных прав и свобод человека, передает ТАСС.

Ранее в киевском аэропорту Борисполь пограничники задержали наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви архимандрита Гедеона, мотивируя тем, что его гражданство недействительно.