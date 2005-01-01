Лукашенко похвалил фото играющего в хоккей Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал динамичной фотографию играющего в хоккей российского лидера Владимира Путина, представленную в презентации в образовательном центре «Сириус».

Директор «Сириуса» Елена Шмелева во время визита Путина и Лукашенко в центр рассказала о реализации авторских образовательных программ по трем видам спорта: «Хоккей», «Фигурное катание» и «Шахматы», передает ТАСС.

Она отметила, что за последние три года проведено 104 спортивных программ: 42 по хоккею, 42 по фигурному катанию и 20 по шахматам.



На первом слайде презентации была размещена фотография Путина, играющего в хоккей.

«Фотография хорошая. В динамике», – сказал Лукашенко.



Шмелева рассказала, что недавно в «Сириусе» создали уникальную систему хоккейной аналитики ICEBERG, которую удалось опробовать в НХЛ, КХЛ, российских и зарубежных клубах.

ICEBERG использует технологии искусственного интеллекта, машинного зрения и анализ больших данных.

Создатели системы сообщают, что она хорошо себя зарекомендовала при разработке экспериментальных программ по подготовке и отбору молодых хоккеистов. Это подтверждается высокими результатами на соревнованиях: например, российская молодежная сборная U-18 на Турнире пяти наций разгромила соперников из США, Швеции и Чехии.



Шмелева отметила, что в паланах – преобразование «Сириуса» в образовательный кампус. Есть проекты строительства новых корпусов «Школа» и «Спорт».

В свою очередь Путин заметил, что есть еще больше 30 гектар, которые можно отдать под технопарк на базе «Сириуса».

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Лукашенко могут вечером поиграть в хоккей. А в четверг Путин вышел на татами в Сочи со сборной по дзюдо.