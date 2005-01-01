Немецкий генерал обвинил США в предательстве

Бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят резко раскритиковал Соединенные Штаты за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Это предательство безопасности европейских союзников», – заявил Куят в интервью Bayerischer Rundfunk. Его слова передает РИА «Новости».

Куят выразил уверенность, что последствия разрыва этого договора будут очень тяжелыми для всех сторон. Он признался, что надеется на переговоры России и США и шанс сохранить ДРСМД. Для этого Вашингтону и Москве необходимо возродить проведение взаимных инспекций, которые прекратились в 2001 году, добавил он.

Напомним, США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва ответила зеркально, приостановив участие в договоре, а также начав работы по «приземлению» ракет «Калибр» и созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Россия подчеркивала, что больше не будет инициировать никаких переговоров по ДРСМД.