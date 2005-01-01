Пушков: Запад с самого начала знал, что «химатака в Сирии» – ложь

«То, что сейчас подтверждается лживый характер этой информации о «химической атаке» в сирийской Думе, меня совершенно не удивляет. Не сирийские, не российские, а европейские журналисты уже тогда, «по горячим следам» докопались до истины», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал недавние «откровения» редактора Би-би-си.

«Последствий этого признания не будет», – уверен председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

В среду работающий в Сирии продюсер Би-би-си Риам Далати привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.

«Но дело в том, что по горячим следам этой инсценировки несколько британских журналистов выехали на место событий. Он пришли к выводу, что нет никаких подтверждений химической атаки, – напоминает Пушков. – И если посмотреть материалы, которые публиковались на британских интернет-сайтах буквально через неделю после того, что произошло или не произошло в городе Дума, то там уже ряд известных, причем, известных именно в Британии корреспондентов написали, что они не могут найти следов этой атаки. И уже тогда были очень серьезные сомнения в достоверности».

Но это не прошло на страницы западных газет и на ТВ – и не могло пройти, отмечает Пушков. «Потому что официальная позиция Запада состояла в том, что там была химическая атака. Это просто нам доказывает, что СМИ в странах западного альянса работают в унисон с государственными структурами. Претензия на объективность отступает перед политической целесообразностью», – говорит собеседник.

Напомним, что через несколько дней после того, как «Белые каски», а вслед за ними – западная пресса, заявили о «химической атаке режима Асада», ВВС США, Великобритании и Франции нанесли несколько авиаударов по территории Сирии. Президент США Дональд Трамп тогда объявил, что целью ударов является «создание сильного сдерживающего фактора против производства, распространения и использования химического оружия» (на самом деле сирийский химический арсенал был полностью ликвидирован в 2013–2016 годах). Тогда же Трамп обратился к России и Ирану, которые считаются ближайшими союзниками Сирии, с вопросом: «Какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей?».

Сенатор Пушков уверен в том, что обнародование правды о «химическом фейке» не повлечет за собой какие-то извинения со стороны Запада.

«Я думаю, что даже если появятся отдельные материалы на эту тему, они не будут иметь общего контекста. Общий контекст состоит в том, чтобы утвердить в сознании читателей – потребителей информации, что какая-то химическая атака была, и никто выступать с опровержениями не будет, – уверен собеседник. – Точно так же в свое время после того, как администрация Буша заявила, что у Саддама Хуссейна есть ядерное, химическое и бактериологическое оружие, вся американская, европейская пресса повторяла эти заявления, поскольку они служили обоснованием для начала войны».

«Когда обнаружилось, что этого оружия у Ирака нет, это прошло очень тихо», – напоминает Пушков. «Да, некоторые газеты написали: вот, ничего не нашли. Но никто не приносил извинения, никто не каялся. Даже Джордж Буш-младший, который тогда был президентом Соединенных Штатов, не брал своих заявлений обратно, не сказал, что война была начата на основании лживых слов. Было возмущение общественности, оппозиционная пресса что-то писала, в интернете бушевало негодование, – но основные СМИ той же Британии об этом почти ничего не говорили, точнее, говорили очень мало и очень скромно», – напомнил сенатор.

«Наличие оружия было на первых полосах. А его отсутствие было утоплено в глубине газет», – подметил Пушков.

«Это был вопиющий случай, когда работали американцы, работали инспекторы, и никто ничего не обнаружил. В данном же случае речь идет о событии определенной давности. Все знают, что не было химической атаки, об этом прекрасно знают правительства западных стран и знали с самого начала. Это определенная политическая игра. Нужно было осудить Россию, осудить правительство Асада, развернуть компанию в ООН – это все было сделано. И я уверен, что сейчас никакого массированного опровержения этого фейка ожидать не следует», – подвел итог Алексей Пушков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва хочет услышать официальную позицию Би-би-си по этому поводу. Эта позиция, по сути, была сформулирована в комментарии, который представители Би-би-си дали ТАСС. Во-первых, заявление Далати является его личным мнением, во-вторых «продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки, но он не говорил, что самой атаки не было», – сказали в британской вещательной корпорации.

Эксперт по химическому оружию Антон Уткин, комментируя признание Далати, пояснил газете ВЗГЛЯД: «С технической точки зрения продюсер Би-би-си ничего нового не сказал, потому что в отчете ОЗХО еще летом прошлого года было сказано, что следов применения зарина найдено не было».