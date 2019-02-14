На Reebok подали в суд из-за скандальной рекламы

Директор московского пиар-агентства Олег Воронин подал в Кунцевский суд столицы иск к компании Adidas, потребовав 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, нанесенного скандальной рекламой Reebok.

По словам истца, концепция рекламной кампании Reebok, которая является «дочкой» Adidas, портит имидж индустрии пиара и снижает количество потенциальных клиентов.

«Считаю действия ООО «Адидас» незаконными, нарушающими мои права, так как в связи с данной рекламой мне причинены нравственные страдания и вред моему душевному здоровью», – добавил Воронин.

Вопрос о принятии иска к производству будет решен в ближайшее время, сообщили «Интерфаксу» в суде.

На прошлой неделе спортивный бренд Reebok запустил рекламную кампанию, где провокационными лозунгами развеивались мифы о «неженских» занятиях. Реклама вызвала широкий общественный резонанс и была раскритикована пользователями сети. При этом головной офис Reebok открестился от скандальной рекламы.

Автор рекламы Александр Голофаст рассказал, зачем он придумал такую акцию.